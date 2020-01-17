Оккупанты сегодня активно били по ВСУ из запрещенного вооружения

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

«Два вражеские обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи населенного пункта Красногоровка – со станового противотанкового гранатомету – 2 выстрела; рядом с Широкиным – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из миномета калибра 120 мм - 4 мины, а также гранатометов различных систем противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"», – говорится в сообщении.

Сегодня, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.