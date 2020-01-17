ООС: в течение суток боевики 12 раз открывали огонь, один боец погиб

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

16 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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Трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД".

Девять обстрелов противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ", а именно: вблизи Майского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 18 мин и 82-мм миномета - 10 мин; неподалеку с Мироновским – из станкового противотанкового гранатомета – 7 выстрелов.

Также вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета – 3 выстрела и крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункт Новозвановка – из снайперской винтовки; дважды рядом с Орехово – из артиллерийских систем калибра 152 мм - 8 снарядов и 122 мм – 10 мин, миномета калибра 120 мм – 9 мин и 82-мм миномета – 15 мин, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Зайцевого – из автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.