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ООС: в течение суток боевики 12 раз открывали огонь, один боец погиб

07:08, 17 января 2020
Война
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REUTERS

16 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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Трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД".

Девять обстрелов противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ", а именно: вблизи Майского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 18 мин и 82-мм миномета - 10 мин; неподалеку с Мироновским – из станкового противотанкового гранатомета – 7 выстрелов.

Также вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета – 3 выстрела и крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункт Новозвановка – из снайперской винтовки; дважды рядом с Орехово – из артиллерийских систем калибра 152 мм - 8 снарядов и 122 мм – 10 мин, миномета калибра 120 мм – 9 мин и 82-мм миномета – 15 мин, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Зайцевого – из автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.

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