Боевики стреляют по всей линии фронта из артиллерии

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, сегодня с 6.00 до 19.00 ситуация на востоке продолжала оставаться напряженной и без особых изменений. Выстрелы звучали фактически по всей линии соприкосновения.

На Донецком направлении российско-террористические войска обстреляли населенный пункт Гранитное, они вели огонь из 120-мм минометов. По населенному пункту Опытное террористы сделали один выстрел из противотанкового ракетного комплекса, а по Марьинке вели огонь из стрелкового оружия.

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В пресс-центре отметили, что на Артемовском направлении по Троицкому стреляли из минометов, а Лозовое обстреляли из крупнокалиберных пулеметов, 120-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, террористы обстреливали город Счастье Луганской области из крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.