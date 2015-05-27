СБУ предотвратила подрыв моста в Павлограде (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга глава СБУ Валентин Наливайченко.

В частности, по его словам, в Павлограде сегодня по результатам специальной операции СБУ не допущено совершения теракта двумя гражданами, которые изготовили самодельное взрывное устройство и намеревались установить его под одним из мостов.

Наливайченко подчеркнул, что этих людей задержали.

В пресс-центре СБУ добавили, что задержанные планировали взорвать автомобильный мост в центральной части Павлограда.

В частности, как отмечается в сообщении, двое правонарушителей были задержаны бойцами спецподразделения СБУ именно в момент закладки устройства под автомобильный мост через реку Волчья в центральной части Павлограда.

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Также СБУ установила, что задержанные лица планировали другие диверсии и террористические акты на территории Украины. Они приобрели химические вещества и детали для изготовления взрывного устройства, мобильные телефоны для дистанционного приведения его в действие.

После совершения преступления злоумышленники собирались сбежать на временно оккупированную боевиками территорию и вступить в незаконных вооруженных формирований террористических организаций т.наз. «ДНР» и «ЛНР».

Следователями Управления СБУ в Днепропетровской области в рамках уголовного производства продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, проводятся обыски в квартирах злоумышленников, начато экспертизу изъятого у злоумышленников устройства.