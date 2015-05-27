В зоне АТО погибли два "айдарівці"
22 мая при выезде на боевое задание погиб боец 2-й афганской штурмовой роты батальона "Айдар" Гащенко Алексей Михайлович с позывным "Даос", а 26 мая в районе Золотого погиб еще один член роты Марчук Евгений Александрович с позывным "Черный"
Об этом говорится в сообщении пресс-службы батальона в Facebook.
"22 мая 2015 года при выезде на боевое задание погиб боец 2-й афганской штурмовой роты нашего батальона, житель города Счастье, Гащенко Алексей Михайлович, 1965 года рождения (позывной - Даос)", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что похоронили бойца в городе Старобельске Луганской области.
"Сегодня мы понесли еще одну потерю - в районе Золотого погиб боец 2-й афганской штурмовой роты Марчук Евгений Александрович, 1988 года рождения, позывной - Черный, из города Кривой Рог Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Евгений попал под обстрел и получил множественные осколочные ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.