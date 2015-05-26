Боевики снова начали вести огонь в направлении Мариуполя - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

«Обстреливая населенный пункт Широкино, захватчики вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

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По данным пресс-центра, «на Артемовском направлении стреляли противотанковыми управляемыми ракетами и из гранатометов по Лозовому, из минометов – по Богуславскому».

На Луганском направлении в течение дня было тихо.