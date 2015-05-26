За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, 12 ранены
12:59, 26 мая 2015Война
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За сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погиб один военнослужащий, 12 получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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По его словам, за минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, 12 получили ранения.
«Наибольшие потери силы АТО понесли в пригородах Первомайска», - добавил Лысенко.
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