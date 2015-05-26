За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, 12 ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, за минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, 12 получили ранения.

«Наибольшие потери силы АТО понесли в пригородах Первомайска», - добавил Лысенко.