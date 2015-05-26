У Комышного боевики расстреляли медицинский автомобиль, один военный погиб

Диверсионный акт произошел возле самой границы с Россией на контролируемой Украиной территории, сообщает пресс-служба Москаля.

Медицинский автомобиль с двумя военными ехал из с.Комышное в с.Сизое и попал под автоматный огонь. В результате один военный погиб (мужчина 46 лет), еще один тяжело ранен. Сейчас он находится в больнице.

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"В эту местность часто пробираются диверсионно-разведывательные группы с территории России, - сообщает руководитель области Геннадий Москаль. – Боевики закладывают фугасы, на которых подорвались уже два военные автомобиля, и осуществляют другие диверсии. Вчера расстреляли медицинскую помощь, их не остановило то, что на автомобиле были специальные отличительные знаки".