Ничего хорошего, кроме друзей, я в аэропорту не увидел - "киборг"

В частности, две недели он провел под непрерывными обстрелами на диспетчерской башне, рассказал "киборг" в интервью Радио Свобода.

"Был на диспетчерской башне аэропорта примерно в конце ноября где-то 12-14 дней. Наша задача состояла в том, чтобы давать возможность подвозить все необходимое в аэропорт. Мы заняли диспетчерскую вышку, чтобы ее не занял враг, потому что тогда конвои на терминал были бы невозможны. По сути, никто никого не спрашивал, никто ничего не выбирал и наша рота туда заступила по стечению обстоятельств", - рассказал он.

По словам бойца, бои в аэропорту продолжались ежедневно, террористы просили перемирия, а потом сами же его и нарушали, когда им это было выгодно. Они открывали хаотичный огонь по занятых украинскими силами зданиях, чтобы спровоцировать ответ.

"Ну, а их снайпер уже фиксировал огневые точки и пытался их гасить. Поэтому, когда они открывали такой хаотичный огонь, мы так уже к нему привыкли, что и не отвечали. Просто не реагировали", - рассказал Паламарчук.

Читайте такжеПоявилось новое видео разрушений в донецком аэропортуКогда он попал в аэропорт во второй раз, диспетчерской вышки уже не было.

"Сначала мы просто шли как сопровождение колонны легкой бронетехники с прицепом. Но то, что в колонне была взрывчатка, мы определили уже на самой взлетной полосе. Оборонять уже было нечего и мы решили взорвать «злетку». Поэтому, когда я второй раз был в Донецком аэропорту, то участвовал в подрыве взлетной полосы", - рассказал "киборг".

"Ничего хорошего, кроме друзей, я в аэропорту не увидел.

Худшее, что может быть – это когда теряешь боевых товарищей. Что же может быть хуже, когда семья теряет, кто отца, кто брата, кто сына. Вот это самое страшное", - подытожил он.