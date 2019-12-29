Восемь украинских военных освободили из плена "ДНР"

Всего в рамках обмена боевики "Л/ДНР" передали Украине 12 военнослужащих.

Среди освобожденных из плена украинцев, которых передали боевики "ДНР", 8 военных.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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"Наши военнопленные вернулись домой. Некоторые из них годами ждал возможности ступить на родную землю и занять близких", - отметила она.

По ее словам, из плена освобождены военные Богдан Панюшенко, Сергей Глондара, Александр Кореньков, Василий Жемелинский, Владимир Воскобойник, Борис Пундор, Ким Доланов и Александр Геймур.

Таким образом, в рамках обмена пленными с самопровозглашенными "Л/ДНР" в целом освобождены 15 украинских военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента заявили о завершении ппроцедуры обмена между Украиной и контролируемыми Россией боевиками. 76 освобожденных граждан находятся в безопасности на подконтрольной территории Украины.