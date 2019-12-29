цей матеріал доступний українською

Украине вернули четырех пленных военных

13:01, 29 декабря 2019
Война
554 0
REUTERS

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

Читайте такжеОбмен пленными между Украиной и "Л/ДНР": онлайн-трансляция (обновляется)

«Первые граждане Украины освобождены! В частности, освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса: Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов» - написала она.

По словам Денисовой, все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области начался обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обмен пленными на Донбассе
Теги: #військові#Донбас