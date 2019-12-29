Украине вернули четырех пленных военных

В частности, освобождены четверо военных, которые длительное время находились в плену на временно оккупированной части Донбасса: Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов.

Освобождены из плена боевиков ОРДЛО первые украинцы, в их числе четверо военных.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

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«Первые граждане Украины освобождены! В частности, освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса: Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов» - написала она.

По словам Денисовой, все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области начался обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.