На Донбассе боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции, один военный ранен

В целом вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке. В частности, 9 обстрелов наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: около Невельского – из стрелкового оружия; два раза неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета; возле населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия; рядом с Авдеевкой – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; два раза вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Водяное – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Лебединского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также в пресс-центре отметили, что 8 обстрелов позиций украинских защитников враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Южным – из ручного противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Новгородское – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Крымского – из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Троицкого – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; у Старого Айдара – из стрелкового оружия; рядом с Майским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Шумы – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Орехового – с автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вчера, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских защитников неподалеку населенного пункта Гладосово. Потерь с нашей стороны нет", - подытожили в пресс-центре.