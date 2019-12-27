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На Донбассе боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции, один военный ранен

07:28, 27 декабря 2019
Война
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Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранение \ фото facebook.com/theministryofdefence.ua

Вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке. В частности, 9 обстрелов наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: около Невельского – из стрелкового оружия; два раза неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета; возле населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия; рядом с Авдеевкой – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; два раза вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Водяное – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Лебединского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также в пресс-центре отметили, что 8 обстрелов позиций украинских защитников враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Южным – из ручного противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Новгородское – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Крымского – из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Троицкого – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; у Старого Айдара – из стрелкового оружия; рядом с Майским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Шумы – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Орехового – с автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вчера, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских защитников неподалеку населенного пункта Гладосово. Потерь с нашей стороны нет", - подытожили в пресс-центре.

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Теги: #Донбасс#обстрелы