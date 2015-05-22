Минобороны опровергает информацию Amnesty International о пытках пленных

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Вооруженные Силы Украины никогда не удерживали и не удерживают «в заложниках» или «в плену» ни мирных граждан, ни комбатантов, которые подозреваются в террористической деятельности на территории Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.

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Согласно заявлению ведомства, ВСУ действуют в строгом соответствии с действующим законодательством, не содержат никаких лиц, задержанных во время конфликта на востоке Украины, и не используют для этого объекты Министерства обороны.

«Задержания лиц, которые подозреваются в посягательстве на основы государственной безопасности, совершении действий, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, террористической деятельности, совершении других правонарушений является прерогативой Службы безопасности Украины. По решению суда СБУ применяет к ним меры пресечения — содержание под стражей», - отмечается в заявлении Минобороны.

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Факты о задержании, открытии уголовных производств, их направление в суд появляются на официальном сайте СБУ, о них сообщается во время брифингов и интервью руководства СБУ.

Ранее УНИАН сообщал, что Amnesty International заявляет о применении обеими сторонами конфликта на Донбассе жестокого обращения с пленными.