В Ивано-Франковске в честь погибшего в АТО генерал-майора Кульчицкого назвали улицу

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском городском совете, такое решение приняли депутаты сегодня на заседании сессии горсовета.

Согласно решению, улицу "Проектная-2" на территории усадебной застройки садового товарищества "За мир" названо именем Генерала Кульчицкого. Департаменту коммунального хозяйства, транспорта и связи исполнительного комитета городского совета поручено обеспечить установку аншлагов с названиями улицы и упорядочить транспортную схему города с новым названием улицы.

Читайте такжеРада присвоила Симферопольскому аэропорту имя Амет-Хана Султана

Также городской совет присвоил звание "Почетный гражданин города Ивано-Франковска" сечевому стрельцу Борису Францу Яковлевичу.

Справка УНИАН. Сергей Кульчицкий - украинский военный, генерал-майор, начальник управления боевой и специальной подготовки Главного управления Национальной гвардии Украины. Погиб 29 мая 2014 года в зоне боевых действий во время антитеррористической операции в городе Славянске Донецкой области. Вертолет Ми-8, на котором находился генерал-майор и еще 11 военных, был сбит террористами неподалеку от горы Карачун.

Борис Франц Якович – родился в Станиславе (ныне - Ивано-Франковск УНИАН). В составе австро-венгерской армии участвовал в Первой мировой войне, попал в российский плен. Последнее звание в австро-венгерской армии — фендрих. С середины декабря 1918 г. — командир конного дивизиона Сечевых стрельцов 1-й Сечевой дивизии войск Директории. В середине июля 1919 г. дивизион был развернут в конный полк Сечевых стрельцов Действующей армии УНР. Погиб в 1944 году на Волыни.