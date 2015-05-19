Боевики перебросили пехотное подразделение в район Еленовки.

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

«В район н.п.Еленовка осуществлена переброска от Старобешево пехотного подразделения террористов - всего до 50 чел, с двумя 120-мм миномётами и 3-мя грузовиками, 2 БТР-80 и 2 БМП-2», - отмечается в сводке «ИС».

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По данным группы, «часть бронегруппы боевиков, оперировавшей ранее между н.п.Первомайск и Стаханов, выдвинулась по направлению н.п. Донецкое и Фрунзе (6 танков и 6 ББМ). Группа боевиков из Алчевка (до 80-и чел.), с танками и ББМ, зафиксирована в районе н.п.Брянка».