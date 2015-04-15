Боевики перебросили в Донецк танки и более 100 человек личного состава - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель "Информационного сопротивления", народный депутат Дмитрий Тымчук.

"В Донецк через Макеевку зашли 7 танков (2 из них – восстановленные после боёв в Дебальцево). Колонна проследовала с боевым охранением (две БМП-2). В Куйбышевском районе Донецка зафиксирована переброска пополнения боевиков (100-120 чел.). В составе подразделения - 5 танков и 3 грузовых автомобиля, 120-мм миномёты", - рассказал Тымчук.

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Кроме этого, как отмечается, в районе Тельманово зафиксированы активные инженерные работы, проводимые боевиками, зафиксирована переброска в данный район 4-х единиц бронетехники - 3 единицы - БМП-2, 1 - МТ-ЛБ.

По его словам, транспорт логистики в основном следует "северным" маршрутом, 11 единиц, – за Дебальцево, пройдя от Луганска через Алчевск в сторону Енакиево и Горловки. Ещё две колонны проследовали: первая через Амвросиевку на Старобешево, вторая – на Снежное.