Военные прямым попаданием подбили танк боевиков под Широкино (видео)

Военный, голос которого слышно на заднем плане, говорит о том, что в момент выстрела из противотанковой управляемой ракеты на танке сидели два боевика. После попадания прозвучал мощный взрыв.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы украинских батальонов ДУК "Правый сектор" и "Донбасс" незаметно для террористов вывели из Широкино броневик «Краз Спартан».

Читайте такжеВ районе Новотошковки военные сорвали попытку боевиков проникнуть в тыл сил АТО - Тымчук

Предварительно пророссийские боевики заминировали ранее подбитый украинский броневик, однако бойцам удалось его разминировать и перегнать на подконтрольную украинскую территорию.