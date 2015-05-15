В районе Веселой Горы и Счастья работают снайперские пары - Информационное сопротивление

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, снайперов прикрывают АГС (автоматический гранатомет станковый) и крупнокалиберный пулемет или подразделение 82 - или 120-миллиметровых минометов.

Как отметил Тимчук, в течение суток фиксировались обстрелы из тяжелого вооружения формированиями российско-террористических войск позиций сил АТО и гражданских объектов в районе населенных пунктов Пески, Красногоровка, Марьинка (120-миллиметровые минометы, несколько обстрелов со 122-миллиметровой ствольной артиллерии). В районе Авдеевки и Лозового боевики применили бронетехнику («кочующие» танки и огневые группы с БМП и БТР).

Читайте такжеЗа сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих

В районе Широкино пехотные группы российско-террористических войск неоднократно пытались массированным огнем из стрелкового оружия, 82 - и 120-миллиметровых минометов нанести огневой удар по украинским передовым подразделениям.

В районе Горского, Новотошковского, Крымского, Сокольников в Луганской области боевики продолжают вести обстрел из минометов и стрелкового оружия, также в данных районах фиксируются интенсивные действия диверсионно-разведывательных групп противника. В районе Станицы Луганской террористы несколько раз открывали огонь из автоматических гранатометов АГС-17 и крупнокалиберных пулеметов.

Ранее УНИАН сообщал, что, по информации пресс-центра АТО, ситуация вдоль линии разграничения в зоне АТО остается напряженной, боевики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии.