Боевики 5 раз обстреливали военных – штаб

2 декабря ни один военнослужащий Объединенных сил в результате обстрелов не пострадал.

2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" российские оккупационные войска вели огонь по нашим укреплениям из стрелкового оружия вблизи Луганского.

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4 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД": неподалеку Павлополя – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Старогнатовки – из стрелкового оружия; вблизи Лебединского – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов; возле Авдеевки – из АГС, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вчера, 2 декабря, ни один военнослужащий Объединенных сил в результате обстрелов не пострадал.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.