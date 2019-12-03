Боевики 5 раз обстреливали военных – штаб
2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" российские оккупационные войска вели огонь по нашим укреплениям из стрелкового оружия вблизи Луганского.
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4 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД": неподалеку Павлополя – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Старогнатовки – из стрелкового оружия; вблизи Лебединского – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов; возле Авдеевки – из АГС, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вчера, 2 декабря, ни один военнослужащий Объединенных сил в результате обстрелов не пострадал.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
Как сообщал УНИАН, 1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.