Из-за обстрелов оккупантов на Донбассе боевую травму получил один боец ООС

Сегодня оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня.

На протяжении текущих суток в результате обстрелов российских оккупантов на Донбассе боевую травму получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в социальной сети Facebook.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, 2 обстрела позиции украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку от Пивденного - из РПГ и автоматических гранатометов, вблизи Шумов - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия вел огонь по украинским укреплениям возле Марьинки.

"За текущие сутки боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - отметили в ООС.