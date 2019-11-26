В Донецкой области будут судить террориста, который был гранатометчиком и снайпером "Л/ДНР"

Злоумышленник участвовал в боевых противостояниях с силами антитеррористической операции вблизи населенных пунктов Ясное, Дебальцево и Станица Луганская.

В Донецкой области в суд передано дело в отношении 32-летнего жителя Краматорска, который воевал против Вооруженных сил Украины в составе бандформирований террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"По версии следствия, с июня 2015 года по ноябрь 2016 года злоумышленник принимал активное участие в боевых противостояниях с силами АТО в районе н.п. Ясное Докучаевского района, вблизи г. Дебальцево Донецкой области и пгт Станица Луганская Луганской области, воюя на должностях гранатометчика в составе 5-й отдельной мотострелковой бригады «Оплот», интернациональной бригады «Пятнашка» 1-го армейского корпуса «ДНР» и снайпера - в 11-м гвардейском казачьем батальоне так называемого «Министерства обороны ЛНР», - говорится в сообщении.

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5 августа 2019 года боевика задержали на подконтрольной территории Украины, а именно в г. Краматорске, куда он приехал с целью получения внутреннего и заграничного паспортов. По решению суда обвиняемый находится под стражей.

Фигуранту инкриминируется ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины.