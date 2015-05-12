ОБСЕ сообщает об ошибочном обстреле миссии с украинской стороны

Как сообщает "Радио Свобода", инцидент произошел в воскресенье, 10 мая.

В сторону наблюдателей прозвучали несколько пулеметных очередей. К счастью, никто не был ранен. Командир Вооруженных сил Украины извинился перед наблюдателями ОБСЕ и пояснил, что один из солдат открыл огонь из-за нервного напряжения на фронте и потому, что не знал о прибытии миссии наблюдателей. Поэтому выстрелы были ошибочными.

Также в ОБСЕ сообщили, что в выходные в Донбассе было много военной техники, которая в связи с минскими договоренностями должна была быть отведена от линии фронта.

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Кроме того, они показали новые бои возле Широкино под Мариуполем и возле донецкого аэропорта на выходные. В частности, 10 мая в Широкино и возле села они зафиксировали более 400 взрывов.

По мнению ОБСЕ, это свидетельствует об ухудшении положения по сравнению с предыдущими днями. А с наблюдательного пункта в оккупированном Донецке они стали свидетелями 9 мая 148 взрывов, по их оценкам, преимущественно у контролируемого правительством Украины села Пески и захваченного боевиками поселка Спартак вблизи донецкого аэропорта.