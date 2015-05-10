Штаб обороны Мариуполя: в Широкино за три месяца погибли 20 украинских военных

22:53, 10 мая 2015
Война
1413 0

Штаб обороны Мариуполя озвучил свои данные о потерях в Широкино.

Широкино является одной из самых горячих точек Донбасса / 0629.com.ua

Штаб обороны Мариуполя сообщает, что в результате боев в Широкино за три месяца 20 военнослужащих погибли и около 100 человек получили ранения.

Об этом говорится в сообщении на странице штаба в Facebook.

«10 февраля 2015 года бойцы полка "АЗОВ" Национальной гвардии Украины зашли в поселок. За это время более 20 военнослужащих различных силовых структур погибли, освобождая поселок, а также около 100 человек получили ранения различной степени тяжести», - отметили в штабе.

Также в сообщении подчеркивается, что большинство из пострадавших - военнослужащие полка "АЗОВ".

Читайте такжеШтаб АТО: Ситуация остается напряженной, боевики не придерживаются режима "тишины" Поселок Широкино сейчас является одной из самых горячих точек Донбасса. Он расположен на берегу Азовского моря между городами Мариуполь (контролируется силами АТО) и Новоазовск (находится под контролем боевиков «ДНР»).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter