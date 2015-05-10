Штаб обороны Мариуполя: в Широкино за три месяца погибли 20 украинских военных

Штаб обороны Мариуполя сообщает, что в результате боев в Широкино за три месяца 20 военнослужащих погибли и около 100 человек получили ранения.

Об этом говорится в сообщении на странице штаба в Facebook.

«10 февраля 2015 года бойцы полка "АЗОВ" Национальной гвардии Украины зашли в поселок. За это время более 20 военнослужащих различных силовых структур погибли, освобождая поселок, а также около 100 человек получили ранения различной степени тяжести», - отметили в штабе.

Также в сообщении подчеркивается, что большинство из пострадавших - военнослужащие полка "АЗОВ".

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