Военных под Широкино обстреливают с двух направлений одновременно

Об этом сообщил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Горбунов, сообщает сайт Мариуполя 0629.

По его словам, в настоящее время ведется обстрел позиций украинских силовиков в Широкино с двух направлений одновременно.

Читайте такжеБоевики сегодня уже трижды обстреляли позиции сил АТО в Широкино - полк «Азов»

Обстрел происходит из 120 мм минометов и всех видов стрелкового оружия.

Руководство сектора отдало приказ на ответный огонь. Огневые точки сил "ДНР" подавляются с использованием минометов калибра 82 и стрелкового оружия.

После удара от формирований "ДНР" пришел запрос на прекращение огня.

На данный момент это 11-й обстрел на 10 мая.

"Проверяется информация относительно применения противником артиллерии калибром выше 120 мм. Также проверяется информация о раненых со стороны личного состава Вооруженных Сил и Нацгвардии",- отметил Горбунов.