На Мариупольском направлении боевики из танка обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«На Мариупольском направлении после 17.00 по нашим позициям вел огонь танк», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток «из минометов крупных калибров, гранатометов и пулеметов преступники обстреливали населенные пункты Пески, Марьинка и Опытное». Также в Марьинке работал снайпер.

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На Артемовском направлении в районе Новгородского бандиты использовали противотанковый ракетный комплекс и 120-миллиметровые минометы. В районе Ленинского, кроме минометов, применили орудие танка.

На Луганском направлении в районе Сокольников незаконные вооруженные формирования вели огонь из 152-миллиметровой артиллерии. Из автоматических гранатометов стреляли по Счастью.