"Боевые семьи": в Генштабе презентовали цикл фильмов о жизни армии (видео)

Каждая документальная лента рассказывает о различных родах и видах войск.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины презентовали цикл документальных фильмов "Боевые семьи", которые рассказывают о том, чем живет армия внутри.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ленты создала корреспондент ТСН Евгения Цветанская. Такая идея возникла, поскольку люди знают о военных лишь то, о чем говорится в фронтовых сводках. На самом же деле внутри армии кипит своя жизнь со своей культурой, традициями и семейными историями.

Каждый фильм рассказывает о различных родах и видах войск. В частности, объясняется, почему именно пехота выполняет самую сложную на войне работу, почему артиллерист обязательно должен быть интеллектуалом, почему именно десантников называют элитой, а также то, как создаются целые семьи в армии.

Цикл документальных фильмов подготовили ко Дню Вооруженных сил Украины, презентуют их на телеканале "2+2".

Как сообщал УНИАН, в Харькове умер командир 128-й бригады Евгений Коростелев. Он проходил лечение в военно-медицинском клиническом центре Северного региона после ранения на Донбассе.