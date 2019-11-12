ООС: враг обстреливал украинские позиции 16 раз, ранен военный

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.

11 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов: возле Гнутового – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецкого – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Богдановки (вне участка разведения) и Широкиного – из стрелкового оружия; дважды возле Красногоровки – с СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 9 вражеских обстрелов: три возле Луганского – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Орехового – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия; четыре неподалеку от Южного – из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов; у Новолуганского – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 11 ноября, в результате обстрелов пострадал один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо считает, что первым шагом для реинтеграции Донбасса должно стать максимальное упрощение процедур пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).