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ООС: враг обстреливал украинские позиции 16 раз, ранен военный

07:08, 12 ноября 2019
Война
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Боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и др. / ООС

11 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов: возле Гнутового – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецкого – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Богдановки (вне участка разведения) и Широкиного – из стрелкового оружия; дважды возле Красногоровки – с СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 9 вражеских обстрелов: три возле Луганского – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Орехового – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия; четыре неподалеку от Южного – из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов; у Новолуганского – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 11 ноября, в результате обстрелов пострадал один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо считает, что первым шагом для реинтеграции Донбасса должно стать максимальное упрощение процедур пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).

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Теги: #боевики#ВСУ#обстрелы#ООС