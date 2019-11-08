В больнице умер раненый вчера в зоне ООС украинский военный

В течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный.

Раненый вчера в зоне проведения операции Объединенных сил военнослужащий Геннадий Моторин умер в больнице.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается, что в течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из ручных противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Так, три обстрела по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": возле Луганского - из автоматических гранатометов, возле Зализного - из крупнокалиберных пулеметов и недалеко от Зайцево - из автоматических и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции ОС из ручных противотанковых гранатометов возле Водяного.

"На протяжении текущих суток в результате обстрелов ранение получил один военнослужащий Объединенных сил. Также от полученных вчера ранений в лечебном учреждении умер еще один украинский воин - Геннадий Моторин", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 ноября, вооруженные формирования 20 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.