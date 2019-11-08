Оккупанты прибегли к огневым провокациям на Донбассе - ВСУ понесли потери

7 ноября в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре защитника получили ранения.

7 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также враг применял противотанковые управляемые ракеты. Об этом сообщает штаб ООС.

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Так, оккупанты стреляли возле Авдеевки, Водяного, в районе Песков, вблизи Гнутово, Опытного и Красногоровки. Прибегали террористы к провокациям и вблизи Крымского, Пивденного, в районе Луганского, недалеко от Хутора Вольного, у Новолуганського, Майорска.

"Вчера, 7 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре наших защитника получили ранения", - говорится в сообщении.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских военных из автоматических гранатометов в районе Луганского. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины готовы начать разведение сил и средств в районе Петровского 8 ноября в 12.00.