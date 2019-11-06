На Донбассе осколочные ранения получили четверо военных Объединенных сил - штаб

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В течение текущих суток осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных силу Facebook, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

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«Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что три обстрела по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку от Травневого - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; возле Зайцево - из станковых противотанковых гранатометов; вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела: возле Песков - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Водяного на Приазовье - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.