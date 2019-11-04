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На блокпосту в районе ООС умер майор полиции

15:42, 04 ноября 2019
Война
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На Донбассе умер полицейский / Фото УНИАН

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Как сообщает пресс-служба МВД, полицейский прошел путь от сержанта до майора. Последние полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения «Тернополь».

Причина смерти не уточняется.

Ранее миссия ОБСЕ сообщила, что из-за взрыва боеприпасов на Донбассе за 2 недели пострадали 7 детей.

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Теги: #полиция#ООС