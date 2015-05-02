За сутки в Луганской области ранены 4 военных и мирный житель

Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД в Луганской области, в 15.00 с оккупированной территории велся минометный обстрел (5 выстрелов) в направлении поселка Крымское. В результате обстрела осколочные ранения получила местная жительница 1941 года рождения. В 16.45 со стороны пгт Славяносербск (оккупированного "ЛНР") был совершен обстрел из АГС (5 выстрелов) опорного пункта Вооруженных сил Украины в селе Трехизбенка. В результате обстрела осколочные ранения получили четверо военнослужащих ВСУ 1964, 1971, 1990, 1991 годов рождения.

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