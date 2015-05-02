Боевики 35 раз нарушали режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. «Противник 35 раз нарушал режим соблюдения прекращения огня, в том числе 14 раз применял минометы. Кроме того, преступники провели 11 обстрелов позиций украинских войск вдоль линии разграничения с автоматических, ручных гранатометов и из стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Читайте такжеМоскаль: Новотошкивку обстреляли из танков российские регулярные войска В Донецкой области бандформирования интенсивно обстреливали украинские позиции вблизи Авдеевки, применяя противотанковые гранатометы, 82 и 120 миллиметровые минометы, а также артиллерию калибра 122 и 152 миллиметра.

В Луганской области противник также открывал огонь из 120-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям вблизи населенных пунктов Крымское, Счастье, Новотошковское и у шахты «Пролетарская». В районе «Пролетарской» с 14.30 до 14.35 во время пусков бандитами 4 противотанковых управляемых ракет получила тяжелое ранение и погибла пожилая женщина, которая была на огороде возле своего дома.

Таким образом, подчеркивается в сообщении, «боевики продолжают цинично нарушать минские договоренности, все чаще открывая огонь по мирным гражданам».