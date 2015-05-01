СМИ: В Донецке произошла перестрелка между "казаками", ранена женщина

Вчера около 14.00 в Донецке на мосту через реки Кальмиус между Калининским и Ворошиловским районами произошла стрельба между российскими псевдоказаками.

Боевики беспорядочно стреляли из автоматического оружия, сообщает журналист Новостей Донбасса из Донецка. В результате стрельбы была ранена в бедро девушка. Читайте такжеБоевики активно проводят "учения" в жилых кварталах Донецка - Тымчук

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