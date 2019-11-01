"Мы чувствуем себя уверенно": Загороднюк заявил о готовности к "любым сценариям" агрессии ВС РФ

Министр обороны уверяет, что разведчики работают на всех территориях, которые интересны для Украины.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что у разведки нет информации о возможном новом наступлении сил Российской Федерации на юге Украины, но украинские военные готовы к такому сценарию.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Загороднюк сказал на совместном брифинге с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел Вадимом Пристайком.

На вопрос о вероятности наступления российских войск на южные области Украины Загороднюк ответил: "Мы постоянно мониторим ситуацию как в России, так и на временно оккупированных территориях. Пока у нас такой информации нет. Если она будет, конечно, что мы готовы к любым сценариям, и поэтому здесь мы чувствуем себя уверенно".

По словам Загороднюка, "украинская разведка работает на всех территориях, которые нас интересуют".