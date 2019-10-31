Оккупанты сегодня били на всех направлениях: ранен военный

Противник обстрелял позиции подразделений Вооруженных сил Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На Донбассе с начала суток оккупационные войска 8 раз обстреляли позиции украинских войск, ранен один боец.

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Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.

Отмечается, что противник обстрелял позиции подразделений Вооруженных сил Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 4 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Новогригорьевки и Невельского – со станковых противотанковых гранатометов; недалеко от Водяного, что на Приазовье, и Новоселовки Второй – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактическй группировки "Север" российские оккупационные войска также осуществили 4 обстрела украинских позиций неподалеку Светлодарска – из автоматических гранатометов; дважды неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов; у Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

На протяжении текущих суток ранение получил один военнослужащий Объединенных сил.