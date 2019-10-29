Командующий ООС: ВСУ готовы защитить гражданских в случае провокаций оккупантов возле Золотого

После окончания разведения во всех населенных пунктах будут работать полиция, Нацгвардия, пограничники, представители СЦКК и военные из отдела гражданско-военного сотрудничества.

Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко заявил, что Вооруженные силы Украины в случае каких-либо провокационных действий противника в Золотом готовы предоставить защиту гражданским лицам.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в штабе ООС на брифинге по вопросам начала разведения сил и средств на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

«Люди не останутся беззащитными, после окончания процесса разведения во всех населенных пунктах свои обязанности будут выполнять, и они уже выполняют, представители Нацполиции, Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины, представители СЦКК с украинской стороны, наши военные из отдела гражданско-военного сотрудничества», - заявил он.

«ВСУ готовы в случае каких-либо провокационных действий противника предоставить защиту гражданским людям», - добавил командующий.

Кравченко подчеркнул, что на этой территории будут работать социальные службы, местные органы власти и военно-гражданские администрации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения.