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Командующий ООС: ВСУ готовы защитить гражданских в случае провокаций оккупантов возле Золотого

18:15, 29 октября 2019
Война
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В штабе ООС заверили, что готовы защитить мирное население в случае необходимости / фото пресс-центр ООС

Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко заявил, что Вооруженные силы Украины в случае каких-либо провокационных действий противника в Золотом готовы предоставить защиту гражданским лицам.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в штабе ООС на брифинге по вопросам начала разведения сил и средств на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

«Люди не останутся беззащитными, после окончания процесса разведения во всех населенных пунктах свои обязанности будут выполнять, и они уже выполняют, представители Нацполиции, Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины, представители СЦКК с украинской стороны, наши военные из отдела гражданско-военного сотрудничества», - заявил он.

«ВСУ готовы в случае каких-либо провокационных действий противника предоставить защиту гражданским людям», - добавил командующий.

Кравченко подчеркнул, что на этой территории будут работать социальные службы, местные органы власти и военно-гражданские администрации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения.

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Новость в сюжете: Разведение войск в Золотом
Теги: #Донбасс#разведение сил