Войска в районе Золотого отводятся на километр, процесс должен длиться не более 30 дней – штаб

Определены участки и дни для постепенного разведения сил и средств.

На участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Читайте такжеВ штабе ООС подтвердили разведение войск возле Золотого

Об этом в комментарии УНИАН сказал начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

По его словам, процесс разведения начался в 12.00, но он "должен длиться не более 30 суток".

"Отводится с обеих сторон на один километр от позиций, ранее занятых. Процесс разведения продолжается в течение 30 суток, там есть определенные участки и определенные дни для кого, когда и что разводится, когда отходят силы и средства", - сообщил Агеев.

При этом другие подробности он отказался предоставить.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения в Луганской области. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили начало разведения сил и средств с обеих сторон.

"Сообщаем, что сегодня, 29 октября, в 12.00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области", - говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.