СБУ назвала количество пропавших без вести на оккупированных территориях Донбасса

В СБУ добавили, что украинская сторона предпринимает меры, которые должны способствовать освобождению всех «незаконно лишенных свободы лиц, заложников, удерживаемых на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Пропавшими без вести на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе считаются 257 человек.

Об этом Радио Свобода сообщили в Службе безопасности Украины.

«По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях значатся как: пропавшие без вести - 257 человек, незаконно лишены свободы - 240 человек», - сказано в сообщении.

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В СБУ добавили, что украинская сторона предпринимает меры, которые должны способствовать освобождению всех «незаконно лишенных свободы лиц, заложников, удерживаемых на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

«Соответствующие предложения по данному поводу регулярно предоставляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработку с привлеченными в рамках Минского формата международными гуманитарными организациями. Работа по указанным направлениям продолжается», - заверили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 30 августа в Международном комитете Красного Креста сообщили, что МККК и Общество Красного Креста Украины имеют зарегистрированные дела об исчезновении более 700 человек во время вооруженного конфликта на Донбассе.