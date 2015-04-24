Украина сознательно дезинформировала противника о Дебальцево - боец

Об этом заявил боец 128 горно-пехотной бригады Владимир Погорилый в интервью Радио Свобода.

"Многие считают, что мы Дебальцево сдали, и мы - не вывод был войск, а просто мы оттуда бежали. Мне один знакомый сказал: а за что вашему комбригу дали Звезду Героя, а за что ваших ребят награждать", - говорит Владимир.

Однако он считает, что Дебальцевская кампания была спланирована украинской стороной.

Читайте такжеДепутаты собрались навестить начальника Генштаба с вопросами о Дебальцевском плацдарме"Мое мнение, что там два месяца... вот этот котел формировался два месяца, и была очень большая, по моему мнению, была очень большая дезинформация, что там Украина - очень много техники, очень много живой силы, и это все было сделано для того, чтобы вокруг Дебальцево было собрано, примерно, то, что вот сейчас анализирую, 15-20 тысяч российских найманців, российских войск, бандформирований", - говорит доброволец.

Как он рассказал, новой техники и свежие силы в Дебальцево не давали, был большой дефицит с водой и топливом, а "пока мы это все держали, то Украина укрепила рубежи Мариуполя, Чернигова, Сум, Запорожья".

"То есть, это надо было подержать два месяца, чтобы укрепилась оборона по флангам", - считает Погорилый.

Владимир Погорилый - боец 128 горно-пехотной бригады с позывным «Горец». В Дебальцево он был от 26 декабря до 18 февраля. Черкасский доброволец входил в состав группы быстрого реагирования, которая, в частности, обеспечивала проход ротам Нацгвардии.