За сутки в зоне АТО ранен один украинский военный
13:43, 24 апреля 2015Война
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В течение суток в зоне проведения АТО погибших среди украинских военных нет.
REUTERS
Об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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В то же время, по его словам, один украинский военный ранен. "Это произошло вблизи города Счастье", - проинформировал Александр Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки на Донбассе ранения получили 7 украинских военнослужащих.
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