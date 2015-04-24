За сутки в зоне АТО ранен один украинский военный

Об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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В то же время, по его словам, один украинский военный ранен. "Это произошло вблизи города Счастье", - проинформировал Александр Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки на Донбассе ранения получили 7 украинских военнослужащих.