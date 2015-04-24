ОБСЕ фиксирует рост количества боеприпасов, которые не разорвались, в Широкино

Как говорится в отчете за 22 апреля, опубликованном сегодня, наблюдатели миссии продолжают отслеживать ситуацию в Широкино (20 км к востоку от Мариуполя). В частности, во время пребывания в поселке, представители ОБСЕ слышали одиночные выстрелы из стрелкового оружия, пулемета и гранатомета с юго-западного направления от своего места нахождения.

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”Специальная мониторинговая миссия отметила рост количества боеприпасов, неразорвавшихся в пределах поселка”, - говорится в отчете.

Вместе с тем, находясь на наблюдательном пункте в подконтрольном украинской власти поселке Бердянское (18,5 км к востоку от Мариуполя), двое местных жителей, женщина и мужчина, подошли к наблюдателям и сообщили, что перестрелка между Широкино и Бердянским началась вскоре после того, как миссия ОБСЕ покинула поселок 21 апреля.