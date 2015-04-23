Волонтер сообщил, что МВД обвинило его во лжи за пост о сборе средств на питание бойцам "Харькова-2"

Об этом он сообщил в соцсетях.

По его словам, к волонтерам из его группы обратились "люди с просьбой о помощи для подразделения МВД" с просьбой помочь с питанием, так как бойцы прекратили получать суточные почти два месяца назад.

"Оперативная рота "Харьков- 2". Находятся в Славянске. Патрулируют город, мосты, Углегорскую ТЭС в Светлодарске, дороги и некоторые опорные пункты Луганского направления. Просят еду. Рыбные, мясные консервы, кофе, чай, рис, сухие борщи. Непонятно почему, их фактически сняли с довольствия. Просто позвонили и сказали, что прекратили финансирование. Реакция самих бойцов спокойная - "мы понимаем, война", - писал Доник после обращения.

После этого, по его данным, командование начало выяснять, кто именно слил информацию о недостатке питания волонтерам, а позже замначальника Центра общественных связей ГУ МВД в Харьковской области Оксана Калмыкова написала официальное опровержение, где утверждалось, что с довольствием подразделений МВД все хорошо, а волонтера обвинили в жажде наживы.

Читайте такжеПрезидент наградил госнаградами 19 волонтеров"Она просто официально оболгала. От имени ГУ УМВД. И ладно, если бы дело было только во мне. Больше года члены нашей группы помогают АТО. Сотни тонн грузов, сотни выездов в красную зону. Прошлой весной, не было ни одного блокпоста в славянском и допропольском направлении, где не были бы с помощью наши волонтеры", - пишет Доник.

Также он выложил скриншоты соответствующего сообщения Оксаны Калмыковой в Фейсбук. В данный момент страница Калмыковой закрыта для посторонних, на сайте ГУМВД в Харьковской области информации по данному инциденту нет.