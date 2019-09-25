В Донецке идет эвакуация жителей из-за пожара и мощных взрывов (фото, видео)

Открыты пункты временного размещения.

Производится эвакуация мирных жителей из домов, прилегающих к пострадавшим от пожара складам боеприпасов в оккупированном Донецке.

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Оккупанты, так и не признав факта пожара именно в воинской части НВФ "ДНР", озвучила версию, что якобы "из-за обстрелов ВСУ пострадали производственные помещения завода "Зенит" по производству алюминиевых профилей, в которых находились запасы различных химических веществ". Об этом сообщает "ОстроВ".

"В связи со сложившейся угрозой населению, сотрудниками "МЧС ДНР" проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности. Открыты пункты временного размещения", - говорится в сообщении фейкового МЧС "ДНР"

Для ликвидации последствий пожара и взрывов боеприпасов задействованы 23 единицы техники и 93 человека личного состава.

Как сообщалось, в среду в 6 часов утра в Куйбышевском районе оккупированного Донецка на территории воинской части боевиков "ДНР" начались взрывы боеприпасов.