Кремль ищет замену Захарченко - замкомандующего АТО

Об этом заявил замкомандующего АТО полковник Валентин Федичев, cообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

"Судьба "лидеров" террористов, которых Москва снимает с их бандитских "должностей", в лучшем случае – тюрьма. Захарченко этого боится и из кожи вон лезет, чтобы доказать своим кремлевским хозяевам бесконечную преданность и готовность исполнять самые грязные поручения своих кураторов. Одной из таких кремлевских задач является поиск и фабрикация "фактов" о "грубых нарушениях" Минских договоренностей с нашей стороны. Именно для этой цели очередной лидер-неудачник уже более недели ежедневно удивляет мир своими "сенсациями" о штурме Донецка украинскими силовиками", - сказал Федичев.

По его словам, что ни делал Захарченко для провоцирования "наступления сил АТО", "укро-фашисты" мало того, что не сдвинулись с места, так они еще и своим огнем на огонь этих бандитов отвечают только в крайних случаях.

Федичев отметил, что Захарченко отдал приказ открыть огонь с территории г. Ясиноватая по Авдеевке из боевых машин "Град". Бандиты стреляли одновременно из двух установок и выпустили 14 снарядов.

"Также бандиты Захарченко непосредственно из Донецка вели огонь из 122-мм артиллерийских систем с территории Донецкого аэропорта - из орудий и танка, из села Жабуньки – из танков", - добавил Федичев.

Он подчеркнул, что боевик Захарченко демонстрирует полное нежелание предпринимать хоть какие-то шаги по установлению мира на Донбассе.