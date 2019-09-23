Боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военных – один раненый

С начала текущих суток оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня.

В воскресенье, 22 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды недалеко от Николаевки – из стрелкового оружия;

вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета;

неподалеку Водяного – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Крымского и Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Железного и Новгородского – из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Майорска – из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета;

в районе Зайцевого и неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.

С начала текущих суток оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Новотроицкого – из автоматического гранатомета;

дважды вблизи Богдановки – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября российские боевики и наемники России 13 раз обстреляли украинских военных.