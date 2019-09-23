Боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военных – один раненый
В воскресенье, 22 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды недалеко от Николаевки – из стрелкового оружия;
вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета;
неподалеку Водяного – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи Крымского и Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Железного и Новгородского – из минометов калибра 82 мм;
неподалеку Майорска – из ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета;
в районе Зайцевого и неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.
С начала текущих суток оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил:
вблизи Новотроицкого – из автоматического гранатомета;
дважды вблизи Богдановки – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Как сообщал УНИАН, 21 сентября российские боевики и наемники России 13 раз обстреляли украинских военных.