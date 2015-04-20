На Луганщине террористы заминировали автомобильный мост между Северодонецком и Лисичанском (фото)

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, к месту происшествия было направлено пиротехническую группу.

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«После приезда пиротехнической группы на место их встретили военнослужащие и объяснили, что нашли взрывное устройство на мосту г. Лисичанск через р. Біленька», - сказано в сообщении.

Причем отмечается, что «в сопровождении военнослужащих пиротехническая группа прибыла к месту и визуально установила наличие специального взрывного устройства». Пиротехники сразу начали работы по разминированию.

Военнослужащие организовали перекрытие движения через мост и обеспечили недопущение посторонних лиц. Во время проведения работ было обнаружено и изъято большое количество элементов взрывоопасных устройств, таких, как тротиловые шашки по 0,4 кг - 124 штуки, амонитовые шашки по 0,2 кг - 120 штук, электрические детонаторы - 5 штук.

Все указанные элементы взрывоопасных устройств были опечатаны и переданы в МВД.

Ранее в пресс-центре АТО сообщили, что боевики заминировали 250 га Донецкой области.