Боевики заминировали 250 га Донецкой области - Лысенко

Об этом сказал спикер АТО Андрей Лысенко в эфире «5 канала», пишет Lb.ua.

«Сейчас должна быть посевная, а 250 гектаров Донецкой области засеяны минами, гранатами и другими боеприпасами. То есть руководители, которые туда пришли по указанию Кремля, не настроены на восстановление региона»,‒ сказал Лысенко.

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Представитель АТО отметил, что террористы Донецка и Луганска полностью разрушают области, «они не построили еще ни одного сарая».

По его мнению, это означает, что боевики пришли туда временно ‒ с целью либо запугать Украину, либо уничтожить ее.