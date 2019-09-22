Боевики не вывели своих дежурных и не разобрали укрепления – СЦКК

Подготовительные работы по ремонту моста в Станице Луганской продолжаются.

Боевики РФ и российские наемники не вывели своих дежурных и не убрали укрепления, нарушив обязательства. Впрочем, подготовительные работы по ремонту моста в Станице Луганской продолжаются.

Об этом говорится в сообщении СЦКК 22 сентября.

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В то же время работники «Укртрансмоста» в районе 7,8 опоры левой стороны моста начали укладывать бетонные плиты под фундамент временного моста; устанавливают металлоконструкции под опоры и асфальтируют правую часть моста.

Представители местного райавтодора убирают обочины и устанавливают тросовые ограждения.

На украинской стороне, вблизи разлома моста, постоянно работают волонтеры и представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября российские боевики и наемники России осуществили 13 обстрелов.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.