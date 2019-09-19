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ВСУ близ Горловки взяли в плен "знатную рыбу" - волонтер

11:15, 19 сентября 2019
Война
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REUTERS

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин. "Пленный оказался знатной "рыбой". Воюет в рядах незаконных вооруженных формирований от 2014 года", - написал он.

По неподтвержденным данным, захвачен в плен гражданин одной из стран бывшего СССР.

Ранее Юрий Мысягин сообщил, что украинские бойцы нанесли успешный удар по позициям боевиков в районе Горловки на Донбассе.

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Теги: #ВСУ#Горловка