ВСУ близ Горловки взяли в плен "знатную рыбу" - волонтер

По неподтвержденным данным, захвачен в плен гражданин одной из стран бывшего СССР.

На днях пехота ВСУ в районе оккупированной Горловки в зоне операции ООС взяла в плен одного из террористов.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин. "Пленный оказался знатной "рыбой". Воюет в рядах незаконных вооруженных формирований от 2014 года", - написал он.

По неподтвержденным данным, захвачен в плен гражданин одной из стран бывшего СССР.

Ранее Юрий Мысягин сообщил, что украинские бойцы нанесли успешный удар по позициям боевиков в районе Горловки на Донбассе.